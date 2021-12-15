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Bakan Pakdemirli: "Önümüzdeki günlerde çıkacağımız çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun çok yakın bir zamanda LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik çağrıya çıkacağının müjdesini de buradan vermek isterim. Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ekonomi 15.12.2021, 12:16
Bakan Pakdemirli: "Önümüzdeki günlerde çıkacağımız çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun çok yakın bir zamanda LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik çağrıya çıkacağının müjdesini de buradan vermek isterim. Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün ilgili tüm paydaşların katılımıyla düzenlediği Kırsal Kalkınma Sempozyumu’nda daha refah bir kırsal için stratejik yol haritası ve eylem planları ortak akılla oluşturuluyor. Bakanlık, kırsal kalkınmanın finansmanından girişimcilik ve istihdama, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmeden sürdürülebilirlik modellerine yedi temel başlıkta eylem planlarına hız veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 15-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Kırsal Kalkınma Sempozyumu, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, tarımsal kooperatifler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açılışını yaptığı sempozyumda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç da konuşma yaptı. “Kırsalda Değişim Hikâyesi Yazılıyor” sloganıyla 3 gün boyunca sürecek konferansta, “Kırsal kalkınmanın finansmanı”, “Değişen iklim-dönüşen tarımda kırsal kalkınma politikaları”, “Kırsal kalkınmada girişimcilik ve istihdam”, “Kırsal sosyoloji ve örgütlenme”, “Kırsalda teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme”, “Sürdürülebilir kırsal kalkınma modelleri” ve “Kırsalda tarıma dayalı sanayi” başlıkları çerçevesinde yol haritası belirlenirken, eylem planları da buna göre oluşturuluyor.

Yerel katılım ve ortaklığı teşvik ediyoruz

Sempozyumun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsalın kalkınmasının bir ülkenin topyekûn kalkınması anlamına geldiğini ifade eden Pakdemirli," Zira kırsal kalkınırsa üretim artar, kaliteli ürün artar, sanayi üretimi ve istihdam artar, ihracat artar. Türkiye olarak sürdürülebilir bir kırsal kalkınma için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Bakanlık olarak kırsal kalkınmayı destekleyen pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 2006-2021 yılları arasında tamamlanan 14.620 proje ve halihazırda devam eden diğer projeler için toplam 12 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Bu projeler aracılığıyla 111 bin vatandaşımızın istihdamına katkıda bulunduk. Bu yıl için de toplam 3.458 başvuruyu desteklemek üzere programa aldık ve yaklaşık 1,1 milyar lira hibe tahsis ettik. IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınma hibe desteği verdiğimiz başarılı yatırımların yaygınlaştırılmasını ve LEADER tedbiri altında kurulan dernekler vasıtasıyla yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmeye devam ediyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun çok yakın bir zamanda LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik çağrıya çıkacağının müjdesini de buradan vermek isterim.

Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

Eylem planlarımızı tek tek hayata geçireceğiz

Kırsal kalkınma programlarıyla kırsaldaki yaşam kalitesinin artırılmasını, yerel nüfusun kendi birikim ve kaynaklarının farkına varıp bunları harekete geçirmesini hedeflerini belirten Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmanın çok sektörlü ve çok paydaşlı bir politika gerektirdiğini ifade etti. Ortak akılla gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Sempozyumu’nun kırsal kalkınma hamlelerini daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Kırsal kalkınmanın ilgili tüm paydaşları bugün burada. Değişen iklimde tarım konusundan kırsalda teknolojik dönüşüme kadar yedi ana başlık etrafında kırsal kalkınmayla ilgili tüm konuları masaya yatırıyoruz. Buradan çıkacak yol haritası doğrultusunda eylem planlarımızı tek tek hayata geçireceğiz. Bu alanda destek veren ve yanımızda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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