Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile beraber TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmelerinde incelemelerde bulundu. Helikopterle önce havadan incelemelerde bulunan Bakanlar Pakdemirli ve Soylu daha sonra da ekim hasat gruplarını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, “Emekler karşılığını buluyor, üreticilerimizin eline emeğine sağlık, hayırlı bereketli olsun” diyerek işletmedeki mısır hasadına katıldı ve biçerdöver kullanıp hasat yaptı.

Daha sonra Anadolu’nun bereket simgesi, buğdayın ekimine de katılan Bakan Pakdemirli, traktörün başına geçerek, hayırlı bereketli olması temennisi ile ekim yaptı.

Sulamada kullanılmak üzere enerji üreten yerli ve milli güneş enerji santrali MİLGES’te de incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, TÜBİTAK destekli bu sistemin ülkemizin üretim ve ihracatına önemli katkılar sunmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmelerinde pilot olarak uygulanan MİLGES, ülkemizin ilk defa bir yüksek teknoloji ürününde kendi markasını oluşturması bakımından büyük önem taşıyor.

Ceylanpınar tarım işletmeleri bünyesindeki Sığırcılık tesislerinde de incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, bölgeye adapte olmuş Siyah Alaca ve Simental ırkı sığırlara elleriyle süt içirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli daha sonra da yeni açılan koyun ağıllarını gezdi. Yüksek süt verimi ile bilinen İvesi ırkı yavru koyunları sevdi.​