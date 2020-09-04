Bakan Pakdemirli, destek ödemesi yapılacak alanları açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28 Ağustos Cuma günü saat 18.00 itibariyle 86 milyon 464 bin lira Tarımsal Destek ödemesi yapılacağını açıkladı
Bakan Pakdemirli, destek ödemesi yapılacak 11 alanı da açıkladı;
“2019 Yılı İyi Tarım Uygulamaları Desteği Kapsamında; 20 bin 921 üreticimize 44 milyon 888 bin lira,
2019 Yılı Organik Tarım Desteği Kapsamında; 20 bin 400 üreticimize 19 milyon 384 bin 800 lira,
2019 Yılı Toprak Analizi Desteği Kapsamında; 10 laboratuvara 1 milyon 361 bin lira,
2019 Yılı Mazot Ve Gübre Desteği Kapsamında; 367 üreticimize 255 bin lira
2016, 2018 Ve 2019 Yılı Yem Bitkileri Desteği Kapsamında; 137 üreticimize 1 milyon 445 bin lira,
Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği Kapsamında; 11 hak sahibine 1 milyon 100 bin lira,
2018-2019 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Kapsamında; 18 üreticimize 73 bin lira,
2019 Yılı Ürünü Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında; bin 942 üreticimize 4 milyon 536 bin lira,
2019 Yılı Ürünü Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği Kapsamında; 2 bin 834 üreticimize 11 milyon 210 bin lira,
2019 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği Kapsamında; 121 üreticimize 903 bin lira,
2019 Yılı Gen Kaynakları Desteği Kapsamında; 369 üreticimize 1 milyon 305 bin lira olmak üzere Toplamda 86 milyon 464 bin lira tarımsal destek yarın saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesabına aktarılacak. Bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun
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