Bakan Pakdemirli, destek ödemesi yapılacak alanları açıkladı

Bakan Pakdemirli, destek ödemesi yapılacak 11 alanı da açıkladı;

“2019 Yılı İyi Tarım Uygulamaları Desteği Kapsamında; 20 bin 921 üreticimize 44 milyon 888 bin lira,

2019 Yılı Organik Tarım Desteği Kapsamında; 20 bin 400 üreticimize 19 milyon 384 bin 800 lira,

2019 Yılı Toprak Analizi Desteği Kapsamında; 10 laboratuvara 1 milyon 361 bin lira,

2019 Yılı Mazot Ve Gübre Desteği Kapsamında; 367 üreticimize 255 bin lira

2016, 2018 Ve 2019 Yılı Yem Bitkileri Desteği Kapsamında; 137 üreticimize 1 milyon 445 bin lira,

Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği Kapsamında; 11 hak sahibine 1 milyon 100 bin lira,

2018-2019 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Kapsamında; 18 üreticimize 73 bin lira,

2019 Yılı Ürünü Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında; bin 942 üreticimize 4 milyon 536 bin lira,

2019 Yılı Ürünü Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği Kapsamında; 2 bin 834 üreticimize 11 milyon 210 bin lira,

2019 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği Kapsamında; 121 üreticimize 903 bin lira,