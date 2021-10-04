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Bakan Pakdemirli: "Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz Şura Sonuç Bildirgesi ile birlikte inşallah Su Kanunu’nu da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmak istiyoruz."
Bakan Pakdemirli: "Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz Şura Sonuç Bildirgesi ile birlikte inşallah Su Kanunu’nu da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmak istiyoruz."
Ekonomi 04.10.2021, 11:14
Bakan Pakdemirli: "Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz Şura Sonuç Bildirgesi ile birlikte inşallah Su Kanunu’nu da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmak istiyoruz."