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Bakan Pakdemirli Adana’da göle balık bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seyhan Baraj Gölü’ne balık bırakma etkinliğine katıldı.

Ekonomi 30.09.2021, 12:49
Bakan Pakdemirli Adana’da göle balık bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seyhan Baraj Gölü’ne balık bırakma etkinliğine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çukurova Üniversitesi’nde bulunan Kayıkhane Tesisleri’nde Seyhan Baraj Gölü’ne balık bırakma etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, “Bu sene 50 milyon balığı iç sulara ve denizlere bırakmayı hedefliyoruz. Tabi ki ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili. Tabi bir de iç sularımız var ve bu iç suların daha iyi değerlendirilmesiyle ilgili ciddi bir balıklandırma faaliyeti başlattık. Bu sene hedefimiz en az 50 milyon balığı bırakmak. Denizlerimizin ve iç sularımızın zenginliğini arttırmak için sulara bırakıyor olacağız. Bu zenginliği sağlamakla birlikte ekosisteme de bu işin çok ciddi bir faydası var. Marmara’da bu sene yaşadıklarımızı biliyorsunuz. O nedenle hem iç sularımızda hem de denizlerimizde ne kadar canlı yaşarsa iyi” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Elban etkinlik sonunda Bakan Pakdemirli’ye olta takımı hediye etti. Bakan Pakdemirli de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile balığa gittiklerini ancak hiç kendisinin olta takımı olmadığını söyleyerek teşekkür etti.

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