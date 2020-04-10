Bakan Pakdemirli açıkladı: Destek ödemeleri bugün kaçta başlıyor?

Bakan Pakdemirli, sürü yöneticisi istihdamı kapsamında 10 bin 530 işletmeye 53 milyon liralık ödemenin yapılacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan bakan, ödemenin bugün saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılmaya başlayacağını ifade etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakan Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Hayvancılıkla uğraşan işletmeler, verilecek bu destek ödemelerinden yararlanabilecek. Bakan, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum”

ÇOBAN DESTEKLEME ŞARTLARI NELERDİR?

Çoban desteği ödemesi almak isteyen isteyenlerin, 250 ve üzerinde anaç küçükbaş keçi ve koyun gibi hayvanının olması gerekmektedir. Destek için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

-Çoban, hayvan çiftliğinde çalışmalıdır.

-Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvuru süresi boyunca, TÜRKVET’teki kontrollerde en az 250 ve üzeri küçükbaş hayvanının olması gerekmektedir.

-İşletme sahibinin en az 5 ay boyunca SGK primlerini yatırması gerekmektedir.

-Çobanların sertifikalarının olması gerekmektedir. (Sürü yetiştiriciliği, sürü eğitimi vb.)