Bakan Pakdemirli, 7 milyon 331 bin TL’lik Kırsal Kalkınma Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında, 29 üreticiye toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibe ödemesine başlayacaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibeyi de bugün saat 18.00’de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.