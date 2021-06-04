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Bakan Pakdemirli, 7 milyon 331 bin TL’lik Kırsal Kalkınma Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında, 29 üreticiye toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibe ödemesine başlayacaklarını duyurdu.

Ekonomi 04.06.2021, 17:30
Bakan Pakdemirli, 7 milyon 331 bin TL’lik Kırsal Kalkınma Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında, 29 üreticiye toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibe ödemesine başlayacaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibeyi de bugün saat 18.00’de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.
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