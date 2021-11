Bakan Özer: “İstanbul’da 2022 yılında tüm meslek eğitimleri istihdam öncelikli olacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2022 yılında İstanbul’daki tüm mesleki eğitimi artık istihdam öncelikli, müfredatı sektörle birlikte önceleyen, meslek öğretmenlerimizin iş başında mesleki gelişimi ile birlikte dizayn ettiğimiz ama en önemlisi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz. Türkiye’de 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma oranlarının artırılması yönünde hedeflerimiz var” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen ’İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Özer, “Meslek liselerinin kat sayı sorunu yaşadığı dönemde toplumdaki itibarının alt üst oldu. Bu nedenle akademik başarılı öğrencilerin tercih etmiyor. Ancak bu hasarın onarılması için bakanlık son 10 yıl üzerinde çalışmalar yapıyor. 2000’li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken, günümüzde bu oran yüzde 88’e ulaştı. Bu yatırımların kalite odaklı yapılıyor. Türkiye’de 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma oranlarının artırılması yönünde hedeflerimiz var” dedi.

“İstihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz”

Meslek liselerinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında istenilen noktaya ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyduğu insan kaynağına sektörün talepleri doğrultusunda yapmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Bakan Mahmut Özer, “Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte İstanbul’daki tüm otellerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Mesleki Eğitim Merkezlerini otellere kurma kararı aldık. 2022 yılında İstanbul’daki tüm mesleki eğitimi artık istihdam öncelikli, müfredatı sektörle birlikte önceleyen, meslek öğretmenlerimizin iş başında mesleki gelişimi birlikte dizayn ettiğimiz ama en önemlisi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz. Hep birlikte kat sayı uygulamasının atığı olan ’Aradığım elemanı bulamıyorum’ retoriğini çöpe atacağız. Artık iş gücü piyasasının talep ettiği elemanları gerek eğitimlerle gerek kısa kurslarla hızlı bir şekilde karşılamak için her zaman hizmetinizde olacağız” diye konuştu.

“İstanbul’un tüm ilçelerine anaokullarını yapalım”

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde fırsat eşitliğini önemsediklerinin altını çizen Bakan Özer, “Okul öncesinden özel eğitime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar ciddi okullaşma oranı var. Binalar ise yapılıyor öğretmen sayıları da artıyor. 2000’li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken, günümüzde bu oran yüzde 88’e ulaştı. Bu yatırımların kalite odaklı yapılıyor. Türkiye’de 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma oranlarının artırılması yönünde hedeflerimiz var. 2022 yılındaki hedefimiz yüzde 14 olan 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50’ye ulaştırmak, 4 yaştaki yüzde 35 okullaşma oranını yüzde 70’e ulaştırmak, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını 2022 yılı sonunda yüzde 100’e ulaştırmak. İstanbul’daki hedefi güncelleyelim, 500 olmasın 1000 okul olsun. İstanbul’un tüm ilçelerine anaokullarını yapalım" dedi.

Avdagiç: “İTO olarak biz bu kampanyaya büyük ehemmiyet veriyoruz”

Ana okullarının çocukların eğitim hayatına ilk adımı attıkları mekanlar olacağını vurgulayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO olarak biz bu kampanyaya büyük ehemmiyet veriyor, 640 bin üyemizi çocuklarımız için anaokulları yapmaya davet ediyoruz. Eğitimin olduğu her yerde oda olarak her zaman bulunacağız ve tüm güçleriyle destek olacağız. Yeni anaokulları inşa ettirilmesi projesini, iş dünyasının içinden çıktığı topluma ve İstanbul’a karşı vefa borcunu ödeyeceği bir fırsat olarak göreceğiz. Bu iş dünyamız için de bir fırsat. Çünkü yapılan her derslik, inşa edilen her okul, iş dünyamız için şimdiden, ülkenin geleceğini şekillendirecek girişimcileri ve iş gücünü yetiştirmeye yönelik ilk adımdır. Hiç kuşkusuz çocuklarımızın gerektiği gibi eğitim almaları, uygun fiziki şartlara sahip binalarla olacaktır. Bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. İTO olarak en büyük sosyal sorumluluk alanı olarak eğitimi gördük. İstanbul’da 25, tüm Türkiye’de toplam 45 okulu dört dörtlük şekilde inşa edip Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettik. Aynı şekilde 54 mesleki ve teknik lisenin de hamiliğini üstlendik. Bunu ülkemize ve şehrimize karşı, vazgeçilmez bir mesuliyet diye gördük” şeklinde konuştu.

Bahçıvan: “Bu projeye ilk desteği İSO olarak bir anaokulu vereceğiz”

Bakanlığımızın öncelikli stratejilerinden bir tanesinin okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olmasını önemli bulduklarını belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bakanlığımızın 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı dersliği açılması hedeflerine sahip "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi"nin de zamanlama olarak çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, milli eğitimde 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi ile hayata geçirilecek yeni yapıda; artacak öğrenci sayısı ile birlikte anaokulları her zamankinden daha önemli bir ihtiyaç haline gelecek. Bugün detayları sizlerle paylaşılan proje; bu çerçevede iş dünyasının katkıları ile İstanbul’da 500 adet yeni anaokulu kurulmasını amaçlıyor. Bu projeye ilk desteği İSO olarak bir anaokulu ile vereceğimizi de buradan duyurmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Yerlikaya: “İstanbul için 500 tane okul öncesi okul niyetimiz var”

İstanbul’a yapılan derslik ve okulların hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’a son 20 yılda derslik ve okul bazlı yatırımlarda yüzde 50’nin üzerinde derslik yoğunluğunu azaltan 38 bin derslik yapıldı. İstanbul için 500 tane okul öncesi okul niyetimiz var. Daha fazlasını istiyoruz. Biriktiren değil paylaşan zengin. Veren el alan el bizler sizden geleceğimiz için gençlerimize desteklerinizi bekliyoruz. İSO ve İTO başkanlarıyla bizler kapı kapı gezeceğiz. İstihdamla ilgili 92 okulumuzda sizlerle beraber İstanbul Tarih yazıyor. Biz fabrikalarda nasıl çalışacak yiğit bulmak istiyorsak o yiğidin yetişmesiyle ilgili staj programında değil bakanımızın liderliğiyle 9. Sınıftan başlayacağız” şeklinde konuştu.