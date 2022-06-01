Bakan Özer: “2022 yılı sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleri ile buluşturacağız”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sincan 1. Organize Sanayii Bölgesi’nde bulunan İlhami Tütek Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile özel bir firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan merkez, plastik teknolojisi alanında faaliyet gösterecek ilk merkez olma özelliğini de taşıyor. Açılışta Bakan Özer’in yanı sıra, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve merkezin kurulacağı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek de yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Özer, “Artık mesleki eğitimde problemlerden bahsetmiyoruz. Kronik sorunların olduğu, disiplin vakalarının olduğu bir mesleki eğitimden bahsetmiyoruz. Üretim kapasitesi artan, patent, faydalı model, marka, tasarım tescilleri alan onları ticarileştiren, yurtdışına ihracat yapan, en önemlisi üreten bir mesleki eğitimden bahsediyoruz. Bugün mesleki eğitim sistemimizin içerisinde 54 tane Ar-Ge merkezimiz var. O kadar mutlulukla söyleyebiliyorum ki son 10 yılda MEB’in yıllık ürün tescili 2.9 iken, 2022 yılının ilk 5 ayında 7 bin 200 tane ürünün tescilini aldık biz. Bu öyle basit bir şey değil. 7 bin 200 patent, faydalı model, marka ve tasarımı tescilledik. Bunu ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte yaptık. Aslında bu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü fikri mülkiyette güçlü olmadığınız zaman rekabet edebilmeniz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Şu an tüm mesleki eğitim merkezinde 505 bin çırak ve kalfa var”

Mesleki eğitim merkezlerinin yıllarca ihmal edildiğini de hatırlatan Bakan Özer şunları kaydetti: “Mesleki eğitim merkezleri yıllardır bu ülkenin ihmal ettiği, ama en kritik olan, işgücü piyasasını özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağını karşılamada en büyü potansiyele sahip olan bir eğitimdir. Aslında Almanya’daki dual eğitim modelinin de karşılığı. Bakan yardımcılığım sırasında çok enerji sarf ettik orayı güçlendirmek için. Lise diploması hakkı yoktu, onları verdik. Süreçleri iyileştirdik, alanlarla, dallarla ilgili çalışmalar yaptık. Ama bir noktaya kadar gidebildik. 87 binde aldığımız öğrenci sayısını 159 binlere çıkarabildik. Ama ilerlemiyordu. Çünkü işveren için ve oraya gidecek insan için cazip bir mekanizma üretmediğiniz zaman o sistemin sürdürülebilirliği yok. Dilekle, temenniyle mesleki eğitim iyileşmiyordu. Nitekim 25 Aralık 2021 tarihinde mesleki eğitim kanununda çok büyük bir değişiklik yaptık, benim hayalimdi. Allah nasip etti bakan olduk, hemen Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Cumhurbaşkanımıza bunun Türkiye’deki genç işsizliği azaltmasında ve genç istihdamın artmasında ne kadar kritik bir enstrüman olduğunu anlattım. Hemen Meclis süreci başladı ve 25 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. 25 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’deki tüm mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin çırak ve kalfa vardı. Şu an tüm mesleki eğitim merkezinde 505 bin çırak ve kalfa var.”

“2022 yılı sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleri ile buluşturacağız”

Mesleki eğitim merkezlerindeki gelişimin artarak devam edeceğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Özer, “2022 yılı sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleri ile buluşturacağız. Çünkü biz insan kaynağımızın niteliğini artırmadan ve insanlarımızın üretim ilişkisini güçlendirmeden çok güçlü hale gelmemiz mümkün değil” açıklamasında bulundu.