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Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"
Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"
Ekonomi 11.04.2022, 15:12
Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"
- Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati:
- "Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır"
- "Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil"
- "Atacağımız çok adım var"