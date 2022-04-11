Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"

- Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati:

- "Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır"

- "Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil"

- "Atacağımız çok adım var"