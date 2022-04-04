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Bakan Nebati’den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ’Bursa İş Dünyası Buluşması’ toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamuya iş yapan müteahhitlerin talepleri doğrultusunda yeni fiyat farkı kararnamesi için çalıştıklarını belirterek, “Söz konusu firmalara tasfiye hakkı verilmesi konusunda da düzenleme yapıyoruz” dedi.

Ekonomi 04.04.2022, 17:32
Bakan Nebati’den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ’Bursa İş Dünyası Buluşması’ toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamuya iş yapan müteahhitlerin talepleri doğrultusunda yeni fiyat farkı kararnamesi için çalıştıklarını belirterek, “Söz konusu firmalara tasfiye hakkı verilmesi konusunda da düzenleme yapıyoruz” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, üst düzey konuklarla üyelerini buluşturmaya devam ediyor. BTSO Ana Hizmet Binası’nda iş dünyasının yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Bakan Nebati Bursalı firmalarla bir araya geldi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay açılışta yaptığı konuşmada, iş dünyasının pandemi ve yakın coğrafyada yaşanan savaşların olumsuz etkileriyle mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, “İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınması bizlere güç veriyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimimizin istikrarlı bir yapıyı inşa etmek üzere üstlenmiş oldukları rolü oldukça kıymetli buluyoruz. Bu çerçevede Bakanımız da üyelerimizin talep ve önerileri doğrultusunda gerek Bakan Yardımcılıkları döneminde gerekse de Hazine ve Maliye Bakanı unvanıyla her zaman yanımızda oldu. Destekler için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Artan finansman ihtiyacına çözüm beklentisi”

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını döviz kurları ve fiyat istikrarı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Burkay, “Kur farkı gelirinin vergiden muaf tutulması da işletmelerimizin sisteme entegrasyonu ve döviz kurlarının dengelenmesini sağlamaktadır. Bu sistemin öngörülebilir hedefler doğrultusunda uygulanmasını arzu ediyoruz. Kur korumalı mevduat hesapları TL’de istikrar desteği sağlıyor ancak şirketlerimizin sermayeleri ve gerçek kişilerin tasarrufları için de harekete geçmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Uluslararası talebe bağlı olarak birçok sektörde yatırım ihtiyacının arttığını ancak işletmelerin finansman ihtiyacına çözüm üretmekte de finansmana ulaşmakta da sorunlar yaşadığını vurgulayan İbrahim Burkay, “Bu nedenle Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinin genişletilmesi, 60 milyar TL olarak açıklanan Kredi Garanti Fonu desteklerinin yukarı yönlü güncellenmesi, Türk Eximbank limitlerinin gözden geçirilmesi ve finansman destekleri için tanımlı limitlerin artması, üretimi, istihdamı ve yatırımları hızlandıracaktır. Kamu bankaları gibi özel bankaların reel sektörümüze sunacağı yeni kredi paketleri de iç talebi tetikleyecektir” diye konuştu.

“KDV’de bir sadeleştirme ve iyileştirme bekliyoruz”

Başkan Burkay, firmaların iş yapma kabiliyetlerinin önündeki en büyük engelin yüksek maliyetler ve yüksek finansman ihtiyacı ile artan enflasyon olduğunu söyledi. Son bir yılda enerji fiyatları başta olmak üzere üreticilerin girdi maliyetlerinde yaşanan artışların, üretimi zorlaştırırken, tüketici enflasyonunu tetiklediğini kaydeden Başkan Burkay, “Temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar farklı kalemlerde yapılan KDV değişiklikleri birçok sektörümüz için olumlu bir gelişme. İş dünyası olarak bu çalışmaların KDV’de bir sadeleştirme ve iyileştirme ile desteklenmesi de beklentilerimiz arasında. KDV iadelerinin hızlandırılması, kayıt dışıyla mücadele ve gönüllü uyum düzeyinin artırılması amacıyla hayata geçirilen İhtisas Vergi Daireleri önemli bir işlevi yerine getiriyor. İzmir ve Ankara’da ikişer ihtisas vergi dairesi bulunuyor. Bu şehirlerde ortalama 80 bin işlem yapılıyor. Bursa’da ise tek dairenin 110 bin işlem hacmi var. Yeni hizmet alanının devreye alınmasını ve Bursa’mıza ikinci İhtisas Vergi Dairesi’nin kazandırılması konusunda da destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sektörlerin sorunlarını dile getirdi"

Konuşmasında sektörel taleplere de değinen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ve tasfiye hakkı verilmesi yönünde gerek Odamız gerekse de çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla girişimlerde bulunduk. Ancak Ocak ayında Meclis’ten geçen yasal düzenlemeyle fiyat farkı kararnamesi yalnızca 2021 yılının ikinci yarısını kapsarken, kamu müteahhitlerimizin önemle üzerinde durduğu tasfiye hakkı ise ilgili düzenlemede yer almadı. İnşaat sektör temsilcilerimizin bu taleplerini de sizlerle ayrıca paylaşmak istiyorum” dedi.

Bakan Nebati’den Bursa övgüsü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doğal güzellikleri yeşil dokusu teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa’da iş insanları ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Bursa’nın ekonomik yönüyle aktif ve yönlendirici bir güce sahip olduğunu kaydeden Nebati, “Otomotiv, tekstil, makine, metal imalatı, gıda, mobilya gibi alanlarda güçlü üretim kapasitesine sahip Bursa, Türkiye’nin kalkınmasında ekonomik büyümesine katkı sunmaktadır. TOGG’un otomotiv sanayinin kalbi Bursa’da yola çıkması bunun en önemli göstergelerinde bir tanesidir” dedi.

Bakan Nebati’den Başkan Burkay’a teşekkür

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın hem yönlendirici hem kapsayıcı hem de moral verici doyurucu konuşma yaptığını hatırlatan Nureddin Nebati, “Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim bu tür yönlendirmelere ve piyasanın gerçekleri ile uyumlu her söze büyük saygımız var. Sizler de bu desteklerin karşılığını veriyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Ülkesine güvenenlerle zorlukların üstesinden geleceğiz”

Bursa iş dünyası temsilcilerine seslenen Bakan Nebati, enflasyonun beklentilere yönelik atılacak adımlarla yılsonunda makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceklerini söyledi. Devlet olarak 2 yıl boyunca küresel ölçekte, son 100 yılın en büyük salgını tüm dünya ekonomisini durduran problemlerin vatandaşlara hissettirilmemesi noktasında her türlü adımlar attıklarını kaydeden Nebati, şöyle devam etti:

“Zorlukların üstesinden birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde yola çıkmak, en temel başarı kriteridir. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Biz bu zorlukları aşacağız. Öldük bittik yandık yaygarası ile değil, ülkesine, işletmesine, vatanına inananlarla birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Umudumuz yüksek, kararlığımız ve inancımız tam. Gözümüzü kapatıp, zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklardan nasıl mücadele edeceğimizi konuşarak çözüm üreterek adımlarımızı atıyoruz.”

“Savaştan sonra türkiye pozitif ayrışan ülkelerden birisi olacak”

Bakanlık olarak ülkedeki katma değerli üretimi ve ihracatın artırılması için çalıştıklarını ifade eden Nebati, “Türkiye ekonomi modeline uygun enstrümanları geliştirmeye devam ediyoruz. KGF destekli 60 milyar liralık fonun yetersiz kalması ve tüketilmesi durumunda yeni adımlar atacağımızdan emin olabilirsiniz. Bankacılık sektörü iş dünyasına kolaylıklar içerisinde çok düşük faiz oranları ile yol gösterici olacaktır. Sayın BTSO Başkanımız İbrahim Burkay, size bakarak söylüyorum. 2 yıl önce bu ülkede salgın küçülmeye sebep olacak diyenlere siz inançlıydınız. İş insanlarını temsilen Bursa bu işin üstesinden gelecek diyordunuz. Şimdi ben de sizlere bakarak söylüyorum, bu savaştan sonra Türkiye salgın döneminde olduğu gibi dünyanın pozitif olarak yarışan ender ülkelerinden birisi olacak” dedi.

“Yatırımın önünü kapatan her türlü engelin savaşçısı olacağız”

“Biz sesli ve sessiz, bu ülkenin gerçek evlatlarıyız” diyen Bakan Nebati, iş dünyası temsilcilerine yönelik, “Siz üreteceksiniz, biz size hizmet edeceğiz. Önünüzü kapatan her türlü engelin de savaşçısı da biz olacağız. Hiç merak etmeyin. Biz iş dünyası temsilcilerimizin yanındayız” mesajını verdi. Bakanlığın doğal kaynakların korunmasının yanı sıra yeşil iş fırsatları sağlayacak döngüsel ekonomiye geçişe önem verdiğini belirten Nebati, “Yeşil üretimi destekliyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik yeni uygulamaları hayata geçirdik. Tarımda üretim yapanların GES kurma kolaylığını gerçekleştirdik. GES üretimimiz artacak. Çoklu yöntemlerle inşallah yolumuza devam ediyoruz. TOGG’un üretiminin en büyük destekçisiyiz. Modelimizin temel direği olan üretim gücüyle, ülkemize sağladığı değerle ekonomimizin gelişmesinde aktif ve yönlendirici Bursa’da iş insanlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

“Fiyat farkı kararnamesi için çalışma başlatıldı”

Açılış konuşmalarının ardından programın basına kapalı bölümünde soru cevap bölümü gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcilerinin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, BTSO’nun da talepleri arasında olan inşaat sektöründe yaşanan maliyet artışlarından ötürü kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik yeni bir fiyat farkı kararnamesi için çalışma başlattıklarının da müjdesini verdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda iş dünyası temsilcilerinin tüm sorularını cevaplayan Nureddin Nebati, kamuya iş yapan müteahhitlere dinamik fiyat farkı ve tasfiye hakkı verilmesi için çalışma başlattıklarını ve ilgili düzenlemeyi kısa süre içinde tamamlayacaklarını söyledi. Kuyum sektöründe yazar kasa limitlerinin yükseltilmesi konusundaki taleplere de olumlu yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa’ya yeni bir İhtisas Vergi Dairesi kazandırılması için de Bakanlık yetkililerine talimat verdi.

Toplantının ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye takdim etti.

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