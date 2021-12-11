Bakan Nebati’den iş dünyası temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Bakan Nebati toplantı sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması gibi konular ele alındı. Bakan Nebati’nin toplantıda iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Bakan Nebati Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz"

Bakan Nebati açıklamasında, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.