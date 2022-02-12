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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Temel gıdada KDV yüzdesini 8’den 1’e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan verg
Bakan Nebati: "Yatırım destek, ihracat destek ve işletme harcamaları destek paketini uygulamaya alıyoruz."
Bakan Nebati: "Yatırım destek, ihracat destek ve işletme harcamaları destek paketini uygulamaya alıyoruz."
Ekonomi 12.02.2022, 14:42
Bakan Nebati: "Yatırım destek, ihracat destek ve işletme harcamaları destek paketini uygulamaya alıyoruz."