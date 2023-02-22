Bakan Nebati, Türkiye’yi ziyarete gelen AB heyetini ağırladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini bakanlık binasında ağırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini bakanlık binasında bulunan konferans salonunda ağırladı.

Nebati ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettiklerini belirterek, “AB önderliğinde Mart ayında Brüksel’de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık. Bugüne kadar deprem felaketi nedeniyle AB tarafından ülkemize sağlanan yardımlar ve gösterdikleri dayanışma için kendilerine teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.