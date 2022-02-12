Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Temel gıdada KDV yüzdesini 8’den 1’e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan verg
Bakan Nebati: ’’Türkiye’de elektrik ve doğalgaz fiyatları, reel fiyatların altında’’
Bakan Nebati: ’’Türkiye’de elektrik ve doğalgaz fiyatları, reel fiyatların altında’’
Ekonomi 12.02.2022, 14:57
Bakan Nebati: ’’Türkiye’de elektrik ve doğalgaz fiyatları, reel fiyatların altında’’