Bakan Nebati: “Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini sürdürmekte kararlıyız”

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyeye indiğini belirterek, “Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), açıkladığı Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladıklarını söylediği yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde, Türkiye’nin dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ettiğini belirtti.

İşsizlik oranını tek haneli seviyelere indirdiklerini dile getiren Bakan Nebati, “2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır. Bu suretle, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Nebati, şöyle devam etti:

“Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz.”