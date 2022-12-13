Bakan Nebati: “Sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksi verisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nebati, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretiminin hız kestiği süreçte Türkiye’nin sanayi üretiminin ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğini kaydetti.

Sanayide çarkların hızla dönmeye devam ettiğini vurgulayan Nebati, şunları aktardı:

“Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.”