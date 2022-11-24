Bakan Nebati : “Politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 yıl aradan sonra politika faizinin tekrar tek haneli rakamlara indiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizinin 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilediğini bildirdi. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesinde uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz. Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir.”