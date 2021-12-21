Bakan Nebati 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntılarını açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Mevduat hesabında vadeler 3-6-12 ay olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatları'na ilişkin olarak düzenlemenin bugün devreye girdiğini açıkladı.

Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

DÖVİZE ENDEKSLİ TABİRİ YERİNE KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT TABİRİ KULLANILDI

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürününün devreye alındığı belirtilip, şöyle denildi: