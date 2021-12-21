Bakan Nebati 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntılarını açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati "Döviz endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" demişti. Yeni sistemle ilgili ayrıntılar açıklandı...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Mevduat hesabında vadeler 3-6-12 ay olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatları'na ilişkin olarak düzenlemenin bugün devreye girdiğini açıkladı.
Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
DÖVİZE ENDEKSLİ TABİRİ YERİNE KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT TABİRİ KULLANILDI
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürününün devreye alındığı belirtilip, şöyle denildi:
"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.
Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.
Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır.
Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.
Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı’nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."