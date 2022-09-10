Bakan Nebati: “Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek, “Kur Korumalı Mevduat uygulaması bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ve liralaşma stratejisine ilişkin yaptığı açıklamada ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek, “Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Türk lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip olduğunu savunan Nebati, “Böylece tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor” diye konuştu.

“Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı”

Bakan Nebati, tercihlerini Türk lirasını önceleyen bir anlayıştan yana kullandıklarını aktararak, “Sistemin çarkları Türk lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız” ifadelerini kullandı.