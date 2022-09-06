Bakan Nebati: “KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür. Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır” ifadelerine yer verdi.