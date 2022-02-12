Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Temel gıdada KDV yüzdesini 8’den 1’e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan verg
Bakan Nebati: ’’KOBİ için kredi limiti 25 milyon TL, büyük firmalarımız için 100 milyon lira olacak’’
Bakan Nebati: ’’KOBİ için kredi limiti 25 milyon TL, büyük firmalarımız için 100 milyon lira olacak’’
Ekonomi 12.02.2022, 14:49
Bakan Nebati: ’’KOBİ için kredi limiti 25 milyon TL, büyük firmalarımız için 100 milyon lira olacak’’