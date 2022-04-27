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Bakan Nebati: "KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnovatif yaklaşımlarla ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yürüyoruz. KKMH uygulamamız bunlardan bir tanesi. Bu enstrüman ile döviz kurundaki oynaklığı durdurmuş olduk. Dövizdeki oynaklıklar ülkenin gündeminden çıktı. Önümüzü görerek hareket edebiliyoruz" dedi.

Ekonomi 27.04.2022, 19:52
Bakan Nebati: "KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnovatif yaklaşımlarla ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yürüyoruz. KKMH uygulamamız bunlardan bir tanesi. Bu enstrüman ile döviz kurundaki oynaklığı durdurmuş olduk. Dövizdeki oynaklıklar ülkenin gündeminden çıktı. Önümüzü görerek hareket edebiliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısına katıldı. İSO’nun olağan toplantısının bu ayki ana gündemi “Katma Değerli Yenilikçi Üretim ile Küresel Değer Zincirlerinde Üst Sıralara Çıkmak İçin Yatırım, Üretim ve İhracat Odaklı Ekonominin Türkiye İçin Önemi” oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilerin karşılaştığı sorunlardan bahsederek taleplerini dile getirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, "Yatırımları artırmak önceliğimizdir, yatırım yapan ve istihdam oluşturana kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullandırıyoruz" diye konuştu.

"Sanayicilerimizin ve vatandaşlarımızın karşılaştığı maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ediyoruz"

Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Nebati, "Küresel salgının etkilerinden kurtulmaya başlamışken Rusya-Ukrayna savaşı durumları sıkıntıya soktu. Başta emtia ve gıda fiyatlarında artışlara neden oldu. Petrol fiyatları geçen yıl ortalamasına göre yüzde 50 arttı. Doğalgaz fiyatları geçtiğimiz yıl ortalamasının 2 katına geldi. Kaynaklarımızı çözüm odaklı kullanmaya gayret gösteriyoruz. Sanayicilerimizin ve vatandaşlarımızın karşılaştığı maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ediyoruz" dedi.

"KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı"

İnovatif çözümlerle ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Nebati, "Ocak-Mart döneminde sanayicilerimizin kullandığı doğalgazda yüzde 28 sübvanse sağladık. Hane halkı doğalgazını destekleme oranımız yüzde 78 oranında devam ediyor. İnovatif yaklaşımlarla ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yürüyoruz. KKMH uygulamamız bunlardan bir tanesi. Bu enstrüman ile döviz kurundaki oynaklığı durdurmuş olduk. KKMH enstrümanı ile dövizdeki oynaklıklar ülkenin gündeminden çıktı. Önümüzü görerek hareket edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Nebati, "Dün Devrim Arabaları’na engel olanlar bugün elektrikli TOGG’a engel olamayacaklar. Tıpkı vaktiyle Nuri Demirağ’a, Vecihi Hürkuş’a yan gözle bakanların bugün dünya savaş stratejilerini değiştiren SİHA’larımıza engel olamadıkları gibi" dedi.

"Uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyüme önceliklerimizdendir"

Türkiye’de uygulanan ekonomi modeliyle ilgili de konuşan Nebati, "Uzun vadeli ekonomik büyüme önceliklerimizdendir. Türkiye ekonomi modelinde önceliğimiz yatırımı artırmaktır. Yatırımların artması için tedbirleri almak önceliğimizdir. İstihdam oluşturan yatırım yapanlara devletimizin kaynaklarını kullandırtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracatçılara ve turizmcilere 150 milyar liralık düşük faizli kredi imkanı sağlanacak"

Yatırımları artırmak adına kullandırılacak düşük faizli krediler sağlanacağını da söyleyen Nebati, "İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar çok makul. TL’ye güven duymayı hedefleyen bir anlayışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin maliyeti yüzde 9’a kadar inebiliyor. KOBİ’ler için 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit öngörülmüş durumda. Bu kredilerin anapara geri ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır" şeklinde konuştu.

"Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 6-7 olacağına işaret ediyor"

Bakan Nebati, "Sanayi üretimi ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde10,7 arttı. İlk çeyrek ihracatı yıllık bazda 235,6 milyar dolara yükseldi. Şubat ayı itibariyle toplam istihdam 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdı. İşsizlik oranı yüzde 10,7’ye geriledi. Bu öncü göstergeler büyümenin 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

Bahçıvan: "150 milyar liralık kredi destek paketi, uygun maliyet avantajıyla iş dünyamız için çok sevindirici bir gelişme"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Sanayimizi nitelikli, sürdürülebilir, yüksek teknoloji odaklı ve katma değerli bir yapıya yönlendirmek için sanayi ile kamu arasındaki eş güdümün her zamankinden daha fazla önem taşıdığına inanıyoruz. Sanayicimiz yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek istediğinde giderek artan bir sermaye ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 150 milyar liralık kredi destek paketi, yüzde 9’a kadar düşmesi beklenen uygun maliyet avantajıyla iş dünyamız için çok sevindirici bir gelişme oldu" şeklinde konuştu.

KDV indirimi talebi

Bahçıvan, "Hepimizin bildiği üzere yakın zamanda pek çok ürünün KDV oranlarında değişime gidildi. KDV düzenlemeleri başta temel tüketim maddeleri olmak üzere belirli ürün gruplarında fiyat artışlarının tüketici nezdinde hafiflediği aşikar. Ancak özellikle sanayiciler açısından nihai ürün KDV’si yüzde 1’e indirilirken, hammaddelerin KDV’sinin yüzde 18’de tutulması üreticinin üzerinde zaten var olan KDV yükünün daha da artmasına neden oluyor. KDV’nin sadeleştirilerek kapsamlı bir reformdan geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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