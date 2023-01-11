Bakan Nebati: "KGF’nin EYT desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT için işverenlere verilecek KGF desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenlere verilecek EYT desteğine ilişkin açıklama yaptı. Nebati, KGF’nin EYT desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacağını bildirdi. Nebati, "Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" dedi.