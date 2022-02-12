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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Temel gıdada KDV yüzdesini 8’den 1’e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan verg
Bakan Nebati: ’’İlk adım olarak 60 milyar TL’lik kefalet hacmi oluşturuyoruz’’
Bakan Nebati: ’’İlk adım olarak 60 milyar TL’lik kefalet hacmi oluşturuyoruz’’
Ekonomi 12.02.2022, 14:37
Bakan Nebati: ’’İlk adım olarak 60 milyar TL’lik kefalet hacmi oluşturuyoruz’’