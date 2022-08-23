Bakan Nebati: İkinci çeyrekte yüzde 7,3'ten fazla büyüme bekliyoruz

Bakan Nebati'nin NTV'ye yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştireceğiz. Dar gelirlilere yönelik iki yeni destek için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak"

Salgında Türkiye küçülecek dendi, Türkiye üretim merkezi. Reel sektörümüz bu konuda müthiş. Türkiye'de kamu yönetimi belli amaç doğrultusunda hareket ediyor. İç ticaret ve dış ticaret arasında denge ile giden bir büyümeyi yakalamış durumdayız. İkinci çeyrekte yüzde 7,3'ten fazla büyüme bekliyoruz.

KREDİ FAİZLERİ

"Son alınan karar ile üç ayaklı bir model geliştirildi. Atılan adım ile faizlerde gerileme hedeflendi. Bankalar pazartesiden itibaren menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdı. 2 ve 10 yıllık tahvillerde 2 puandan fazla düşüşler gördük. Eylül ayında tahvil ihracına çıkacağız, bankalarımızın ihtiyacını karşılamış olacağız, alınan kararların kredilerin uygun ve Türkiye ekonomisi modeline uygun kullandırılması amaçlanıyor. Eylül ayında tahvil ihracına çıkacağız, bankalarımızın ihtiyacını karşılamış olacağız, alınan kararların kredilerin uygun ve Türkiye ekonomisi modeline uygun kullandırılması amaçlanıyor. Yüzde 23 altında kullandırılması teşvik ediliyor, kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağı şeklinde bir beklentimiz var"

TÜRKİYE ÖDEME KRİZİ YAŞAR MI?

Açıklamalarında "Türkiye ödeme krizi yaşar mı?" sorusuna da yanıt veren Nebati, "2021 yılında cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı, yaşanmayacak. 2022 haziranda 32,7 milyar dolar cari açığımız var. 6 aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar" ifadelerini kullandı.