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Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şek

Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

Ekonomi 21.07.2022, 08:43
Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şek

Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

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