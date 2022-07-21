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Prof. Dr. Coşkun: “Meme kanserli hastalarda östrojen içeren ilaçları güvenle kullanabileceğimizi söyleyemeyiz”
Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şek
Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."
Ekonomi 21.07.2022, 08:43
Bakan Nebati: "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."