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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler oldu
Bakan Nebati: "Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yine yolumuzdan sapmayız"
Bakan Nebati: "Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yine yolumuzdan sapmayız"
Ekonomi 24.04.2022, 19:58
Bakan Nebati: "Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yine yolumuzdan sapmayız"