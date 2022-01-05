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Bakan Nebati, enflasyonla mücadelenin yeni politikasını duyurdu: “Artık Ortodoks ekonomi politika yok, Heterodoks var”

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, geleneklerden ve genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan Ortodoks ekonomi politikasından, gelir-fiyat çekişmesini kırılması ve ücretlerin dondurularak enflasyonun denetim altına alınmasını sağlayacak Heterodoks ekonomi politikasına geçildiğini duyurdu.

Ekonomi 05.01.2022, 12:28
Bakan Nebati, enflasyonla mücadelenin yeni politikasını duyurdu: “Artık Ortodoks ekonomi politika yok, Heterodoks var”

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, geleneklerden ve genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan Ortodoks ekonomi politikasından, gelir-fiyat çekişmesini kırılması ve ücretlerin dondurularak enflasyonun denetim altına alınmasını sağlayacak Heterodoks ekonomi politikasına geçildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, her yıl düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katıldı. Çok sayıda iş insanının katıldığı toplantıda, 2021 yılı değerlendirmesi yapılarak, 2022 yılı beklentileri konuşulacak.

Bakan Nebati burada yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapar duruma geldiğini belirterek, 2021 yılında ithalatın 23,6, ihracatın ise ithalatın 7,8 puan üzerinde yüzde 32,9 oranda gerçekleştiğini ve dış ticaret açığının 45,9 milyar dolar seviyesine gerilediğini hatırlattı.

“Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık Heterodoks politikalar var”

Bakan Nebati, 2022’nin tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve bu yılın daha istikrarlı, Türkiye’nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacağını belirterek, “Cari fazla ve büyüme. Hep birlikte bunları yaşayıp bunu da içselleştireceğiz. Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık Heterodoks politikalar var. Ama bunu yaparken de seçici olmayı, ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve özellikle bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz. Bu dönem, herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapan bir dönem olacak. Rahat olun” dedi.

“Birilerinin bize çizdiği patikada değil, kendi yolumuzda hareket edeceğiz”

Bakan Nebati, son yıllarda hızlı değişen sosyoekonomik dinamiklerin; küresel arz ve değer zincirlerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Türkiye olarak amacımız, bu dönüşüme yalnızca ayak uydurmak değil, aynı zamanda bu dönüşüme yol vermektir. Türkiye bu rolü hak ediyor ve bunu ustalıkla yerine getiriyor. Toplumun tüm paydaşlarının, tüm fertlerinin anlaması gereken şey bu. Türkiye, rolünü öncü bir rol olarak belirledi. Birilerinin bize çizdiği patikada değil, kendi patikamızda, kendi yolumuzda ve bu dönüşüme yön veren bir anlayış ile hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Ortodoks düşünmek zorunda değiliz”

20 Aralık 2021’in bir milat olduğunu dile getiren Bakan Nebati, konuşmasına şöyle devam etti:

“20 Aralık akşamı, Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye modelini kamuoyu ile paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de peşi sıra ortaya koydu. Başkanlık sisteminin bize getirdiği hızlı hareket etme imkanlarını da değerlendirdik. Gerek kararnameler ile gerek tebliğ ve yönetmeliklerle hızlıca mevzuatta gerekli adımları attık. Son olarak da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasal düzenlemeler ile ilgili çalışmalar başladı. Meclisimiz takdirleri ile bu çalışmaları bitirdiğinde 20 Aralık tarihi itibarı ile Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tüm alanlarda adımlar tamamen atılmış olacak. Bunlar çok kalem. Ortodoks davranmıyorsunuz. Bize tane kalem yeter diyenlere, ‘Hayır.’ diyoruz. Bireysel yatırımcıların; tekrar algı operasyonları ile zarar görmesini engelleyecek, Türkiye’de Türk lirasını güçlendirecek ve farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükumetin ekonomi politikalarını dikkatli bir şekilde takip etmek ve elinizdeki toplumsal ritüellere uygun bir şekilde çıkarılmış enstrümanları kendinize uygun bir şekilde kullanmak dönemi. Bunları kullanın çünkü özellikle 20 Aralık öncesinde oluşturulmuş karamsar tablo ve döviz üzerindeki köpük, kısa bir süre içerisinde terse çevrildi. Bugün ekonomideki tüm paydaşlarımızdan her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin morali ile hareket ediyoruz. Bu moral bizi 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize gücünüze bakın. Enstrüman olarak verilmiş bütün imkanlardan faydalanın. Ortodoks düşünmek zorunda değiliz. Bize öğretilmiş çerçeveler içerisinde hareket etmek zorunda değiliz. Bu ülkenin gelenekleri, görenekleri, toplumsal dayanışması, iç dinamikleri, kültürel bakışları gibi her şey dünyanın küresel olduğunun anlaşıldığı bu dönemde bize bir kazanım sağlıyor. Birilerinin bize öğrettiği kuralların dışına çıkıyoruz.”

“Başarılı olan çalışmalarımız sayesinde kur artık tartışılır olmaktan çıktı”

Yeni Türkiye ekonomi modelinin; kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanmasını, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesini, üretim ve istihdamın artırılmasını, ihracatın artacak cari açığın düşürülmesi ve pozitif yöne döndürülmesinin amaçladığına dikkati çeken Bakan Nebati, “İlk etapta finansal istikrarı güçlendirici adımları atıyoruz. Çalışmalarımızı da kısa bir süre içerisinde meyvesini vermeye başladı. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı” diye konuştu.

“Bizim gibi tarihinde enflasyonu yaşamamış, unutmuş toplumlarda çok ciddi bir şekilde enflasyon travması yaşanıyor”

Bakan Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi’nde ilgili bakanlar ve ilgili kuruluşlarla gece geç saatlere kadar ayrıntılı bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Çünkü üzerimizde aralık ayının yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Bizim bu enflasyon ile ilgili mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Türkiye’deki enflasyonu sadece Türkiye’de enflasyon varmış gibi algılamak ve ona göre plan yapmak da doğru değil. Bugün dünyanın birçok ülkesi enflasyon ile karşı karşıya. Bizim gibi tarihinde enflasyonu yaşamamış, unutmuş toplumlarda çok ciddi bir şekilde travma yaşanıyor. Özellikle batı ülkelerinde, gelişmiş ekonomilerde 0,1’lerdeki enflasyonun 6,8’e çıkması şunu gösteriyor. Dünyada emtiadaki fiyatların yüksekliği, taşımadaki ağır yükler ve özellikle Türkiye gibi ülkelerde iç dinamiklerin getirdiği talepten kaynaklanan bir tarafta da dünyadaki arzdan kaynaklanan sıkıntılardan enflasyon dünyanın gündeminde" ifadelerini kullandı.

“Özellikle enerji fiyatları ile ithal ettiğimiz enflasyonla mücadele edeceğiz”

Bakan Nebati, enflasyon ile mücadelede atılacak adımları şu şekilde anlattı:

“Çok açık bir şekilde dünyadan ithal ettiğimiz özellikle enerji fiyatları ile ithal ettiğimiz enflasyonla mücadele edeceğiz. Emtia fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Taşıma maliyetlerindeki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Kendi içerimizdeki özellikle kur baskısından ve kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Hesap kitabımızı daha anlaşılır bir seviyeye getireceğiz ve bunun üzerinden yürüyeceğiz. Türkiye’de bütçe disiplininden asla taviz vermeden, enflasyon ile mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz. Bunu yaparken de firmalarımızın, üreticilerimizin bir tarafta desteklemelerimizle önünü açacağız. Öte yandan da enflasyon ile ilgili atılacak adımların en ayrıntılı şekilde kararlılığımızı yerine getireceğiz. Enflasyon önceliğimiz ve enflasyon ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”

Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi Yunus Koçan’ın Kur’an tilaveti ile başlayan toplantı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Bakan Nebati’nin konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.

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