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Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz."
Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz."
Ekonomi 15.03.2022, 09:38
Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz."