banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘‘Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun durumunda. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Müzmin karamsarlar battık bittik edebiyatından vazgeçmeye dursunlar. Biz enflasyonla mücadelede kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yeni başarı hikayelerini hep beraber yazacağız’’ dedi.

Ekonomi 24.04.2022, 20:04 24.04.2022, 23:47
Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması’ programına katıldı. Toplantıya İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu liderleri katıldı. Bakan Nebati yaptığı konuşmada enflasyonun küresel bir problem olarak ortaya çıktığına dikkat çekerek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Bakan Nebati’ye iş dünyasının talep ve beklentilerini aktardı.

"Özgüvenimizin altı boş değil"

Enflasyonla mücadelede kararlılıkla adımlar attıklarını ifade eden Bakan Nebati, ‘’Enflasyon küresel bir sorun olarak ortaya çıktı. Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun, bu konuyu daha çok konuşacağız. Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlığa devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız’’ diye konuştu.

"Küresel büyüme tahminleri yüzde 1 düştü"

ABD’de katıldıkları toplantılarda enflasyon konusunun da yer aldığını dile getiren Bakan Nebati, "Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Washington’daydık. Çok yoğun toplantılar serisini gerçekleştirdik. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin dalgalı seyrettiği dönemden geçiyoruz. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik tahribatı onarmaya çalışırken enflasyon küresel problem olarak ortaya çıktı. Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu. Enerji ve gıda olmak üzere fiyatlarda artışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 oranında düşürdü. BM, 2022 küresel büyüme tahminlerini 3,6’dan 2,6’ya düşürdüğünü açıkladı" dedi.

"Turizmde Rusya ve Ukrayna’dan gelemeyecek turist sayısını alternatiflerle kapatacak kapasitedeyiz"

Rusya ve Ukrayna savaşının turizme etkisinden de konuşan Nebati, "Turizmde Rusya ve Ukrayna’dan gelemeyecek turist sayısını diğer ülkelerden sağlayacak kapasitedeyiz, çeşitliliğe sahibiz. Sadece turizmde değil tüm alanlarda krizden çok farklı çıkacak bir Türkiye’nin sesini duyuyoruz. Savaş ortamı emtia fiyatlarının artmasına neden oluyor. Söz konusu sorunların enflasyon ve cari dengeye yansımalarını ortadan kaldıracak önlemleri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küresel risklerin farkındayız tüm adımlarımızı buna göre atıyoruz"

Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti: "KDV iadelerinin zamanında ödenmesi önceliklerimiz arasına aldık. Son 4 ayda hayata geçirdiklerimizle gerçekten bir çok sorunun üstesinden geldik. Enflasyonla mücadele konusunda denetimler yapmaya devam ediyoruz. İşyerinde usulsüzlük tespit edilenler ceza alıyor. Bizim kulaklarımız sizde, reel sektör olmaksızın adım atmıyoruz.İş dünyasının sorunlarını Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözmeye devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Enflasyon belasıyla mücadelede önemli adımlar atıyoruz. Kararlılıkla ortaya koyacağız. Küresel risklerin farkındayız tüm adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş dünyası ile istişare altında olacağız. İş dünyasının fikirlerini asla kulak arkası etmeyeceğiz. Geçmiş 20 yılda elde ettiğimiz başarılar gelecek için başarıların teminatıdır. Tarihsel birikimimizi yarınlara taşıyarak dünyanın birçok sorunu aşmasını sağlayacak avantajlara sahibiz. Biz bu topraklara özümüze güven duyuyoruz. Yarına yön veren hedef ülke Türkiye olma yolunda karamsarlığa kapılmamız asla söz konusu olmayacaktır. Biz bu toprakların insanına tam bir inançla bağlıyız. Her zorlukta bir kolaylık vardır. İşler iyimserlikle bakılarak, alternatifler gözeterek çözülür. Karamsarlar yolumuzdan çekilsin. Yapıcı her türlü söz başımızın üstündedir".

Toplantının açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise ’’Bizim ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey; üretimin devamı, ticaret ve ihracatın aynı ivmeyle sürdürmesi için gerekli olan elverişli iklimin muhafaza edilmesidir. Bunu sağlayacak şartlar ise istihdam üzerindeki yüklerin indirilmesi, makul vergi oranları, hukuksal reformlar gibi unsurların yanı sıra enflasyonla mücadeledir. Bundan sonra tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız’’ dedi.

Avdagiç: "Türkiye Modeli’ni destekliyoruz’’

Türkiye’nin bir tercihte bulunarak, ‘üretim, yatırım, istihdam ve ihracat’ odaklı bir ekonomik modeli uygulamaya soktuğunu hatırlatan Avdagiç, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Bakanımızın yolunu açtığı ‘Türkiye Modeli’, yüzlerce defa denenmişi yeniden denemeye odaklı reçetelerden farklı bir yaklaşım getiriyor. Biz de bu ekonomik modeli destekliyoruz. İnanıyoruz ki, Hükümetin uygulamaya soktuğu tedbirlerle Türkiye, bu küresel kriz sürecini en az zarar, hatta başarıyla atlatacaktır” dedi.

KDV indirimi talebi

İş dünyasının taleplerini de aktaran Avdagiç, ‘‘İstihdam konusu çok önemli. Bu konuda verilen teşvikler çok önemli. Sanayicinin beklentisi enflasyonla mücadelede girdi maliyetlerinin düşürülmesi. Son dönemde KDV konusunda çok önemli adımlar atıldı. Sağlık hizmetleri, yeme içme sektörü, optik sektörleri, KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini istiyorlar. Kamuyla iş yapan işletmelerimizin enflasyona oranlı olarak otomatik güncellenecek dinamik bir fiyat farkı kararnamesi beklentileri mevcut. Tasfiye hakkı için tamamlanma oranının yüzde 50’ye çekilmesi talep ediliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sebebiyle üyelerimizin ve bu bölgede ticaret yapan firmalarımızın zorluklarının bir an evvel çözülmesi için desteklerinizi bekleniyor. İstanbul’daki sanayi tesislerinin; yeni teknoloji ile hat yenileme ve bu kapsamda kapasite artırma, yeşil mutabakata yönelik üretim araçlarında yapılacak yatırımlarının teşvik kapsamına alınması için desteğinizi talep ediyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık