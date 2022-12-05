Bakan Nebati: 'Enflasyondaki düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) değerlendirdi. Nebati, kasım ayında enflasyonun hız keserek yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyat endeksinin ise yıllık bazda yüzde 175,69'dan yüzde 136,02'ye gerilediğini hatırlatarak, “Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz” dedi.

Nebati, söz konusu gelişmelerde uluslararası emtia fiyatlarının sakin seyri ile küresel koşullardaki iyileşmelerin etkili olmasının yanı sıra Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldıkları önlemlerin Türk lirasında sağladığı istikrarlı duruşun etkili olduğunu söyledi.

Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz.”