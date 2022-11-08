Bakan Nebati: “Ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nebati yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışını desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Bu çerçevede, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir” ifadelerine yer verdi.

"Ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz"

Uygulanan politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığının yüksek olduğunu belirten Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.”