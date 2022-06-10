banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
Kayısının kilosu 8 liraya düştü
Kayısının kilosu 8 liraya düştü

Bakan Nebati'den Türk Lirası mesajı

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL varlıklara erişim imkanının genişletileceğini söyledi.

Ekonomi 10.06.2022, 17:27 10.06.2022, 17:29
Bakan Nebati'den Türk Lirası mesajı

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

Yorumlar (0)
24°
açık