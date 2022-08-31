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Bakan Nebati: "Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü."
Bakan Nebati: "Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü."
Ekonomi 31.08.2022, 11:34
Bakan Nebati: "Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü."
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|3
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|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
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|2
|16. Denizlispor
|3
|1
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|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
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|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
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|5
|7
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|4
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|5
|3
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|4
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|3
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|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
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|1
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|3
|1
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|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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