Bakan Nebati, banka genel müdürleri ile bir araya gelerek sektörün genel durumunu değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, banka genel müdürleri ile bir araya gelerek sektörün genel durumu hakkında değerlendirme yaptı ve gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve talepleri görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dün banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Nebati, sektörün genel durumu hakkında bir değerlendirme yaparak, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve talepleri görüştü.

Toplantı çerçevesinde, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum süreci değerlendirildi.

Bankacılık sektörünün gelişimi ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirme konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceği görüşüldü.

Ayrıca, bankacılık sektörünün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu belirtilerek kamu ile sektör arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği belirtildi.