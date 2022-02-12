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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Temel gıdada KDV yüzdesini 8’den 1’e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan verg
Bakan Nebati: ’’Altınlar banka, kuyumcular ve platformlar aracılığıyla alınacak’’
Bakan Nebati: ’’Altınlar banka, kuyumcular ve platformlar aracılığıyla alınacak’’
Ekonomi 12.02.2022, 14:31
Bakan Nebati: ’’Altınlar banka, kuyumcular ve platformlar aracılığıyla alınacak’’