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Bakan Nebati açıkladı: Bütçe gelirlerinde olumlu seyir!

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati: "Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar lira, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar liraya ulaşmıştır."

Ekonomi 15.06.2022, 11:34 15.06.2022, 11:47
Bakan Nebati açıkladı: Bütçe gelirlerinde olumlu seyir!

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır."

#bütçe #nebati
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