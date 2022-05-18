Bakan Nebati 9 yılın ardından ilk defa Mısır'a gidecek!
Gelen son dakika bilgilerine göre; Bakan Nebati 9 yıl sonra ilk defa Mısır yolcusu.
Türkiye'nin dış politikada yeni bir yola girdiği bu dönemde normalleşma adımları atılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 1 Haziran'da Mısır'a gideceği öğrenildi. 9 yıl sonra Bakanlık düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması dikkat çekti.
Yapılacak olan bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.
"Normalleşme için istekliyiz"
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta, "İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda, bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.