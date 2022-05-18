Bakan Nebati 9 yılın ardından ilk defa Mısır'a gidecek!

Türkiye'nin dış politikada yeni bir yola girdiği bu dönemde normalleşma adımları atılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 1 Haziran'da Mısır'a gideceği öğrenildi. 9 yıl sonra Bakanlık düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması dikkat çekti.

Yapılacak olan bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.