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Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son zamanlarda yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını belirterek, fırsatçıların cezalandırılacağını ifade etti.

Ekonomi 04.08.2021, 12:05
Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son zamanlarda yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını belirterek, fırsatçıların cezalandırılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Fırsatçılar cezalandırılacak

Bakan Muş paylaşımında, Türkiye’nin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak her türlü suiistimalin cezasız kalmayacağını ve fırsatçıların cezalandırılacağını belirterek, “Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır” dedi.
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