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Bakan Muş: “Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatının, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü” ifadelerini kullandı.

Ekonomi 31.05.2021, 11:06
Bakan Muş: “Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatının, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Türkiye’nin ihracatının büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini kaydederek, “Sevindirici bir gelişme. İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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