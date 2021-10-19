Bakan Muş: Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’i geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1’i geçtiğini belirtti.

Muş, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980’de yüzde 0,14 2000’de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye’nin.”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin 2021 Eylül’de gerçekleştirdiği ihracatın yıllık yüzde 30 artarak 20.8 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu. Türkiye’nin eylül ayındaki dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar oldu.