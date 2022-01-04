Son Dakika
Bakan Muş: "Türk inşaat sektörünün 2020’de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93’e yükseldi."
Bakan Muş: "Türk inşaat sektörünün 2020’de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93’e yükseldi."
Ekonomi 04.01.2022, 11:59
Bakan Muş: "Türk inşaat sektörünün 2020’de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93’e yükseldi."