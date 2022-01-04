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Bakan Muş: “Türk inşaat sektörü 2021 yılı sonu itibarıyla üstlendiği proje bedelini 29,3 milyar dolara ulaştırmıştır”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türk inşaat sektörü, 2020 yılında üstlendiği 15,2 milyar dolarlık toplam proje bedelini, 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkararak 29,3 milyar dolara ulaştırmıştır” dedi.

Ekonomi 04.01.2022, 14:13 04.01.2022, 14:22
Bakan Muş: “Türk inşaat sektörü 2021 yılı sonu itibarıyla üstlendiği proje bedelini 29,3 milyar dolara ulaştırmıştır”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türk inşaat sektörü, 2020 yılında üstlendiği 15,2 milyar dolarlık toplam proje bedelini, 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkararak 29,3 milyar dolara ulaştırmıştır” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Muş, Türk inşaat sektörünün dünyanın her noktasında çalışarak Türkiye ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Sektörün yeni iş imkanlarını değerlendirebilmesi için çalışmaların devam ettiğini de hatırlatan Bakan Muş, Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi imkanlarının etkinliğini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

“Üstlendiğimiz proje bedelinin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz”

Türk inşaat sektörünün dünya genelinde söz sahibi bir konuma geldiğini söyleyen Bakan Mehmet Muş, “Türk inşaat sanayisi, 70’li yıllardan günümüze girişimcilerimizin cesareti ve tecrübesinin, Türk insanının teknolojiye ve farklı kültürlere uyum Küresel salgının etkisiyle 2020 yılında önemli bir daralma yaşanmışsa da; 2021, Türk inşaat sanayisinin toparlandığı bir yıl oldu. Türk inşaat sektörü, 2020 yılında üstlendiği 15,2 milyar dolarlık toplam proje bedelini, 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkararak 29,3 milyar dolara ulaştırmıştır. Böylelikle, ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 93’e; üstlenilen projelerin toplam değeri ise 451,5 milyar dolara yükselmiştir. 2021 yılına ait, şu an bu rakama eklenmeyen projelerin de eklenmesiyle birlikte, üstlendiğimiz proje bedelinin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu seviyeyi son olarak 31 milyar dolar seviyeleriyle rekora imza attığımız 2012-2013 yıllarında yakalamıştık. Özellikle salgın kaynaklı olarak küresel ekonomide etkinliğini sürdüren olumsuz koşulları dikkate aldığımızda, 2021 yılını, ihracatımızın genelinde olduğu gibi yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için de başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Müteahhitlerimiz ülkemize yılda ortalama 650 milyon dolar değerinde inşaat hizmet geliri getirmişlerdir”

Yurtdışında çalışan müteahhitlerin ülke ekonomisine döviz katkısının bulunduğuna dikkat çeken Muş, “Ekonomimize ve Türkiye markasına çok değerli katkılar yapan, zor coğrafyalarda türlü güçlüklere sabırla göğüs gererek hiç durmadan çalışan müteahhitlerimiz özellikle son 15 yılda yurtdışında ortalama 23 milyar dolar değerinde proje üstlenmiş ülkemize yılda ortalama 650 milyon dolar değerinde inşaat hizmet geliri getirmişlerdir. Müteahhitlerimizin ülkemize sağladığı döviz, elbette sadece inşaat gelirlerinden ibaret değildir. Projeleri hayata geçirirken sağladıkları istihdamın sonucu olarak ülkemize transfer edilen işçi gelirleri ve projelerin vesile olduğu inşaat malzemeleri ihracatı da göz ardı edilemez” açıklamasında bulundu.

“Sektörümüz dünyanın her köşesinde”

Dünyanın birçok noktasında Türk müteahhitlerinin iş yaptığını belirten Bakan Muş, “Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için gidilemeyecek ülke, üstlenilemeyecek iş yok desek yeridir. Sektörümüz dünyanın her köşesinde. Bölgesel olarak değerlendirdiğimizde, Türk inşaat sanayisinin geleneksel pazarları olan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasında hala çok güçlü olduğuna şahitlik etmekteyiz. Öte yandan, özellikle son dönemde, Sahra-altı Afrika bölgesindeki etkinliğimizi oldukça güçlü biçimde artırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Teknik müşavirlik firmalarının üstlendikleri kümülatif proje bedeli 2,7 milyar doları aştı”

Yurtdışı müteahhitlik sektörü gibi teknik müşavirlik sektörünün de son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Muş, “Bugün Türk teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında üstlendikleri kümülatif proje bedeli 2,7 milyar doları aşmış; 2021 yılında üstlenilen proje bedeli ise 137 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir” dedi.

“Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi imkanlarının etkinliğini artırmaya çalışıyoruz”

Müteahhitlik sektörüne yeni iş imkanları sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Muş, “Müteahhitlik sektörümüzün yeni iş fırsatları yakalamasının önündeki en önemli engellerden birisinin finansman sıkıntılarının olduğunun da farkındayız. Bu doğrultuda, Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi imkanlarının etkinliğini artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında, finansman imkanları güçlü ülkelerin firmaları ile ülkemiz firmalarının üçüncü ülkelerde işbirliği yapmalarını sağlamayı amaçlıyor, bu kapsamda ortak organizasyonlara yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” açıklamasında bulundu.

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