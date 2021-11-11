banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Bakan Muş: “Türk Cumhuriyetleri ile ticaret hacmimiz bağımsız oldukları ilk yıl 275 milyon dolar iken, 2020 yılında bu rakam kırk üç kat artışla 12 milyar dolar seviyesinde”

Beşiktaş’ta düzenlenen Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı sonrası kardeş Türk devletleri bakanlarının bir araya geldiği basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Birlikten kuvvet doğar sözü şiyar edilerek Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz” dedi.

Ekonomi 11.11.2021, 23:01
Bakan Muş: “Türk Cumhuriyetleri ile ticaret hacmimiz bağımsız oldukları ilk yıl 275 milyon dolar iken, 2020 yılında bu rakam kırk üç kat artışla 12 milyar dolar seviyesinde”

Beşiktaş’ta düzenlenen Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı sonrası kardeş Türk devletleri bakanlarının bir araya geldiği basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Birlikten kuvvet doğar sözü şiyar edilerek Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz” dedi.

Türk devletlerinin bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşen Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı sonrasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset Irgaliyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov’un bir araya geldiği bir basın toplantısı düzenlendi.

“Türk cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Bu etkinlikte ele aldığımız konular kardeş halklarımızın yarınlarına hizmet etmektedir. Bu önemli buluşmada dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan Kırgızistan ve Özbekistan’ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarına yapıcı tutumlarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar sözü şiar edilerek Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız oldukları ilk yılda bu ülkelerle ticaret hacmimiz sadece 275 milyon dolar iken, 2020 yılında bu rakam kırk üç kat artışla 12 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ümit ediyorum ki 2021 itibari ile rakamında üstüne çıkmış olacağız. Ticaretimizin dış ticaretimizden aldıkları pay ise yüzde 0,7 den yüzde 3,3 seviyesine yükselmiş durumdadır” dedi.

“İşbirliklerimizin meyvelerini almaya başladık”

Kardeşlik bilinciyle yaptıkları işbirliklerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını kaydeden Bakan Muş, “İkili ilişkilerimize katkı veren istihdamı arttıran birçok yan sektörü besleyen, aynı zamanda dış ticarete ivme kazandırmak suretiyle katkı sunmaktadır. Bugün Türkiye’nin Türk cumhuriyetlerindeki yatırımları 17.6 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Türk müteahhitlerin projelerinin sayısı ise 2268’e toplam değeri 96.1 milyar dolara erişmiştir. Bu rakamlardaki artışlar iş birliğimizin meyvelerini almaya başladığımıza işarettir. Ancak halklarımızın arasındaki kardeşlik bilinci ile maksadımız bu rakamlara olabilecek en yüksek seviyeye taşıyarak halklarımızın refahına katkıda bulunmaktır. Sabah gerçekleştirdiğimiz bakanlar toplantısında Türk devletleri için ortak vizyon oluşturulması amacıyla ve karşılıklı atılacak adımları istişare ettik. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında ticaret rejiminin tesis edilmesi ve yeşil dönüşüm konularını ön plana çıkardık. Önümüzdeki dönemde bu konularda yakın işbirliğinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Her alandaki güçlü kardeşlik bağımızı ekonomik ve ticari ilişkilerde de daha da güçlendirme ve derinleştirme kararı aldık. İnanıyorum ki bugünkü temaslarımızın olumlu sonuçlarını yakın hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

“Her zaman söylediğimiz gibi hedefimiz büyük ve bu hedefe ulaşacak inancımız tamdır”

Hedeflerinin büyük ve hedefe ulaşacak inançlarının tam olduğunun altını çizen Bakan Muş,”Vekildaşlarımla öğleden sonra gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerde ise ikili ticaret hacminin artırılması amacı doğrultusunda ekonomik, ticari, Bilimsel, teknik çalışmaların arttırılması ve bu Bu işbirliği çalışmalarının dışında yeni alanlarda işbirliklerini sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacağız. Bu etkinlikte yapacağımız bakanlar görüşmesinin yarısında iş insanlarımızla gerçekleştirdikleri görüşmelerde yeni iş fırsatlarını değerlendiriyorlar. Yine kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılarda Türk devletlerindeki yatırım projeleri iş dünyası ile paylaşılmaktadır. Ayrıca ticaret, yatırım ve lojistik konulu panellerde kamu ve özel sektör temsilcileri Bir araya gelmekte ve ortak bir gelecek vizyonumuza katkıda bulunmaktadırlar. Türk devletleri arasındaki işbirliğinin çok boyutlu yapısını bugünkü etkinliklerde bir kez daha görmüş oluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi hedefimiz Büyük ve bu hedefe ulaşacak inancımız tamdır. Bugünkü görüşmemizde halklarımızın yararına olan tüm konuları ele alarak kardeş Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi bir adım daha ileri taşıdığımıza ve her alanda ikili dayanışmamızı pekiştirdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6