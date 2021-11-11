Bakan Muş: “Türk Cumhuriyetleri ile ticaret hacmimiz bağımsız oldukları ilk yıl 275 milyon dolar iken, 2020 yılında 43 kat artışla 12 milyar dolar seviyesinde”

Beşiktaş’ta düzenlenen Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı sonrası kardeş Türk devletleri bakanlarının bir araya geldiği basın toplantısı düzenlendi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Birlikten kuvvet doğar sözü şiyar edilerek Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz” dedi.

Türk devletlerinin bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşen Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı sonrasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset Irgaliyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov’un bir araya geldiği bir basın toplantısı düzenlendi.

“Türk cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Bu etkinlikte ele aldığımız konular kardeş halklarımızın yarınlarına hizmet etmektedir. Bu önemli buluşmada dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan Kırgızistan ve Özbekistan’ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarına yapıcı tutumlarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar sözü şiar edilerek Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize yansıtıyoruz. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız oldukları ilk yılda bu ülkelerle ticaret hacmimiz sadece 275 milyon dolar iken, 2020 yılında bu rakam 43 kat artışla 12 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ümit ediyorum ki 2021 itibari ile rakamında üstüne çıkmış olacağız. Ticaretimizin dış ticaretimizden aldıkları pay ise yüzde 0,7 den yüzde 3,3 seviyesine yükselmiş durumdadır” dedi.

“İşbirliklerimizin meyvelerini almaya başladık”

Kardeşlik bilinciyle yaptıkları işbirliklerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını kaydeden Bakan Muş, “İkili ilişkilerimize katkı veren istihdamı arttıran birçok yan sektörü besleyen, aynı zamanda dış ticarete ivme kazandırmak suretiyle katkı sunmaktadır. Bugün Türkiye’nin Türk cumhuriyetlerindeki yatırımları 17.6 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Türk müteahhitlerin projelerinin sayısı ise 2268’e toplam değeri 96.1 milyar dolara erişmiştir. Bu rakamlardaki artışlar iş birliğimizin meyvelerini almaya başladığımıza işarettir. Ancak halklarımızın arasındaki kardeşlik bilinci ile maksadımız bu rakamlara olabilecek en yüksek seviyeye taşıyarak halklarımızın refahına katkıda bulunmaktır. Sabah gerçekleştirdiğimiz bakanlar toplantısında Türk devletleri için ortak vizyon oluşturulması amacıyla ve karşılıklı atılacak adımları istişare ettik. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında ticaret rejiminin tesis edilmesi ve yeşil dönüşüm konularını ön plana çıkardık. Önümüzdeki dönemde bu konularda yakın işbirliğinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Her alandaki güçlü kardeşlik bağımızı ekonomik ve ticari ilişkilerde de daha da güçlendirme ve derinleştirme kararı aldık. İnanıyorum ki bugünkü temaslarımızın olumlu sonuçlarını yakın hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

“Her zaman söylediğimiz gibi hedefimiz büyük ve bu hedefe ulaşacak inancımız tamdır”

Hedeflerinin büyük ve hedefe ulaşacak inançlarının tam olduğunun altını çizen Bakan Muş,”Vekildaşlarımla öğleden sonra gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerde ise ikili ticaret hacminin artırılması amacı doğrultusunda ekonomik, ticari, Bilimsel, teknik çalışmaların arttırılması ve bu Bu işbirliği çalışmalarının dışında yeni alanlarda işbirliklerini sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacağız. Bu etkinlikte yapacağımız bakanlar görüşmesinin yarısında iş insanlarımızla gerçekleştirdikleri görüşmelerde yeni iş fırsatlarını değerlendiriyorlar. Yine kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılarda Türk devletlerindeki yatırım projeleri iş dünyası ile paylaşılmaktadır. Ayrıca ticaret, yatırım ve lojistik konulu panellerde kamu ve özel sektör temsilcileri Bir araya gelmekte ve ortak bir gelecek vizyonumuza katkıda bulunmaktadırlar. Türk devletleri arasındaki işbirliğinin çok boyutlu yapısını bugünkü etkinliklerde bir kez daha görmüş oluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi hedefimiz Büyük ve bu hedefe ulaşacak inancımız tamdır. Bugünkü görüşmemizde halklarımızın yararına olan tüm konuları ele alarak kardeş Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi bir adım daha ileri taşıdığımıza ve her alanda ikili dayanışmamızı pekiştirdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.