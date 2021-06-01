Bakan Muş, Kazak mevkidaşı Sultanov’la telefonla görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentilerini paylaştığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini paylaştı. Muş ve Sultanov’un görülmesinde ikili ticaret, yatırım ve Türk ihracatçıların Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin konular ele alındı.

Bakan Muş paylaşımında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmk için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentilerini mevkidaşı Sultanov’a ilettiğini belirtti. Muş, Asya güzergahında, Türkiye’nin ticareti için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için işbirliği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Muş, Sultanov’un Türkiye’yi ziyareti esnasında, lojistik merkezler konusunda yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacaklarının altını çizdi.