Bakan Muş, ihracat rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yükseği

Bakan Mehmet Muş'un konuşmasından satır başları

"Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor."

"Mart ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldi."

"Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi."