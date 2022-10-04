Bakan Muş: “Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın yüzde 9,2 oranında artarak 22,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Eylül ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Trabzon’da açıkladı. Ramada Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Mehmet Muş, Rusya-Ukrayna savaşının küresel emtia fiyatlarını, ekonomi ve ticaret politikalarını temelden sarsmaya devam ettiğini hatırlattı.

Bakan Muş “Bildiğiniz gibi, küresel ekonomide geçtiğimiz yıldan beri devam eden yüksek enflasyonun yanına artık birçok ülkede etkisini göstermeye başlayan resesyon ihtimali de eklenmiştir. Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk dokuz ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde9,2 artışla 22,6 milyar Dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55,6 milyar Dolara yükselmiştir. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımızın yaklaşık üçte biri enerji ithalatından kaynaklanmıştır” dedi.

Son dönemde altın ithalatında yaşanan yükselişe vurgu yapan Bakan Muş, “Söz konusu artış Ocak-Eylül döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 12,1 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Hükümet olarak, temelden başlayarak bir dünya markası haline gelmelerine kadar pek çok aşamada tüm firmalarımızın yanlarındayız” diye konuştu.

"İhracatta kilogram başına birim değerdeki artış 1,62 dolar oldu"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise yaptığı konuşmada, ihracatta kilogram başına birim değerdeki artışa dikkat çekti. Gültepe, “Birim ihracat değerimiz geçen yılın eylül ayına göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi. Türkiye’nin enerji güvenliğinde bir sorun gözükmüyor. Enerji yoğun sektörlerde ülkemiz güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi sektörlerde talep artışı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gültepe, küresel ekonomideki olumsuz iklime rağmen Türk ihracatçısının Eylül ayında da başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurguladı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre eylül ayı ihracatının yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını bildiren Gültepe, şunları söyledi:

"22,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek eylül ayı performansını gerçekleştirmiş olduk. İhracatımız 9 ayda 188 milyar doları, 12 ayda ise 252 milyar doları aştı. Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdık. Geçen ay 15 sektörümüz ihracatını artırırken kimyevi maddeler küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle ilk sıradaki yerini korudu. 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeleri, 2,7 milyar dolarla otomotiv, 1,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti. Eylülde hububat, makine ve yaş meyve sebze mamulleri sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi, Otomotiv, mobilya ve mücevher sektörlerimizde de dikkat çekici artışlar var. Geçen ay bin 942 firmamız ihracat ailesine katıldı. Söz konusu firmalarımız 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”

En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara

Mustafa Gültepe, 45 ilin ihracatını artırdığı eylülde en çok ihracat yapan ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandığını bildirdi. Sakarya, Çorum, Konya ve Gaziantep’in önemli ihracat artışları yakaladığını belirten Gültepe, Trabzon’un da istikrarını koruduğunu söyledi. Trabzon’un eylülde 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Gültepe, "Biz bu güzel şehrimizi avantajlı konumu ve geniş hinterlandı ile Rusya’ya, Kafkaslar’a, Türk Cumhuriyetlerine açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz. Trabzon cumhuriyetimizin 100. yılında 2 milyar doları hedefleyecek” ifadelerini kullandı.