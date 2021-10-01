Bakan Muş: “Cumhurbaşkanımızın müjdelediği ‘İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hükumet olarak önemli başarılara imza atma yollarında ihracatçıların gösterdikleri özverinin farkında olduklarını belirterek, “Sizlerin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Cumhurbaşkanımızın 2 hafta önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık. İşte bu fon ile, tamamen ihracat odaklı ve sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunuyor olacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı basın toplantısında bakanlık olarak yapılan denetimler, ihracatçılara yönelik yaptıkları hamlelerden ve iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’nin yerini anlatan bir konuşma yaptı. Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Bakan Muş, küresel ekonomideki talep artışın, artan navlun fiyatlarının, konteynır tedarikindeki sıkıntıların ve kuralığın küresel girdi fiyatlarını oldukça üst seviyelere çıkardığını söyledi.

Bakan Muş, ABD’de Ağustos ayında açıklanan rekor Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) ardından Avrupa Birliği’nde de ÜFE’nin yüzde 12’ye yükselerek 20 yılın zirvesine çıktığını ifade ederek, “Petrol fiyatları son üç yılın zirvesine çıkarak 80 dolar seviyelerini görmüştür. Önümüzdeki aylarda Avrupa’nın 70’li yıllardaki petrol krizinden belki de daha ağır bir doğalgaz sorunu yaşayacağı ortadadır” dedi.

Bakan Muş, Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleştiğini belirterek, söz konusu küresel gelişmelerden Türkiye’nin etkilenmemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Enflasyon artışının ‘küresel bir sorun’ olduğunu söyleyen Bakan Muş, “Dünyadaki bu gelişmelerin son dönemde ülkemizde yaşanan fiyat artışlarındaki etkisini göz ardı edemeyiz” dedi.

“Gıda, sebze ve meyvede arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız ve manipülatif fiyat artışlarını incelemeye aldık”

Bakan Muş, bakanlık olarak son dönemde piyasada haksız fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaları içeren bazı şikayetler aldıklarını hatırlatarak, “Vatandaşlarımızdan gelen bu başvurulara bakanlık olarak kayıtsız kalmadık ve derhal harekete geçtik. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla 81 ilimizde rutin olarak yaptığımız denetimleri daha da sıkılaştırdık. Tüm denetim elemanlarımızı seferber ederek özellikle gıda, sebze ve meyvede arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız ve manipülatif fiyat artışlarını incelemeye aldık.”

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığına bağlı olan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını harekete geçirerek sebze ve meyve hallerinde incelemeler başlattıklarını anımsatarak, “İlk etapta 9 Büyükşehrimizde bulunan 10 Toptancı Hali’nde inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi yaptık. Daha sonraki süreçte 5 zincir marketle ilgili yine müfettişleri göndermek suretiyle bir inceleme sürecini başlattık” diye konuştu.

“Yaptığımız denetimler, hiçbir surette serbest piyasa koşullarına müdahale şeklinde olmamıştır ve olmayacaktır”

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah değişikliği kaynaklı indirimleri çeşitli usulsüzlüklerle fiyatlara yansıtmayanlara ilişkin teftiş başkanlığını harekete geçirdiklerini belirten Bakan Muş, “Bu çerçevede, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara karşı gereken tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Tabi kanunlara riayet eden, işini dürüst yapan işletmelerimizin ve esnafımızın, yaptığımız denetimlerden gayet memnun olduğunu görüyoruz. Zira burada yaptığımız denetimler, hiçbir surette serbest piyasa koşullarına müdahale şeklinde olmamıştır ve olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık”

İhracatçılara seslenen Bakan Muş, hükumet olarak önemli başarılara imza atma yollarında ihracatçıların gösterdikleri özverinin farkında olduklarını ifade ederek, “Sizlerin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizler, ihracatçılarımızın en önemli meselelerinden birisinin, finansmana erişim olduğunu biliyoruz. Bu noktada kolaylaştırıcı hangi adımları atabiliriz diye birtakım istişareler yaptık ve neticede Cumhurbaşkanımızın 2 hafta önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık. İşte bu fon ile, tamamen ihracat odaklı ve sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunuyor olacağız. İhracatı Geliştirme Fonu, ihracatımızda yakaladığımız seviyeleri daha da yukarıya taşıyacak finansman imkânlarını temin edecektir” dedi.

“Ülkemiz yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortak, küresel tedarik zincirlerinde de güvenli bir liman olma özelliğini korumaya devam edecektir”

Türkiye’ye yönelik ciddi bir yatırım iştahının olduğunu memnuniyetle gördüklerini aktaran Bakan Muş, “Biz de bu yatırım iştahını karşılamak; hem de daha fazla yatırım çekmek için İzmir Bergama’da Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni kuruyoruz. Çandarlı limanına 20 kilometre mesafede yer alacak, 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Serbest Bölgemiz ile başta Kuzey Ege olmak üzere bütün Türkiye’nin dış ticareti ivme kazanacaktır. Bu minvalde ülkemiz yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortak, küresel tedarik zincirlerinde de güvenli bir liman olma özelliğini korumaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

“Gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir ekosistem bırakabilmek için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız”

Bugün tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikenin geleceği tehdit eden iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Bakan Muş, şunları söyledi:

“Dolayısıyla küresel ticaretin de en önemli gündem maddelerinden biri, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak giderek önem kazanan yeşil dönüşümdür. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir ekosistem bırakabilmek için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. İnşallah, Kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde Paris İklim Anlaşmasının onay sürecini tamamlayacağız. Benzer şekilde, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için kapsamlı bir eylem planını da yakın tarihte hazırlamıştık.”

“Özel sektörümüzle el ele vererek, değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu ve daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız”

Sürdürülebilir bir dünya için Türkiye’nin elini taşın altına koyduğunu ve koymaya devam edeceğini söyleyen Bakan Muş, “Birçok kez ifade ettiğim gibi, iklim değişikliği politikalarının birçok alanda yansımaları olmaktadır. Üretimden ihracata kadar çeşitli alanlarda ciddi bir yapısal dönüşüm gerçekleştirilecektir. Hükümet olarak özel sektörümüzle el ele vererek, değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu ve daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız. Öte yandan şunu da belirtmek isterim ki; biz, doğaya en fazla zararı veren ülkelerin en fazla yükü sırtlanması gerektiği kanaatindeyiz. Bir diğer ifadeyle talebimiz, iklim değişikliğiyle mücadelede devletler arasında hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımının yapılmasıdır. Bu doğrultuda Türkiye, Birleşmiş Milletleri tüm insanlığı ilgilendiren meselelerin çözümü için en temel platform olarak görmektedir” ifadelerine yer verdi.